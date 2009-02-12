Нужен перевод немецких проспектов

Задача следующая: - имеется потенциальная ПОП-звезда российской и зарубежной эстрады; - уже создан определённый имидж, человек известен в определённых кругах и публике; - требуется придумать сценическую фамилию, которая бы была заряжена позитивом, успехом; - пожелания заказчика: "Нужно что-то величественное, ...
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