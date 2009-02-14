Seo-копирайтинг (туризм)

КопирайтингЗавершен63 заявки638 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать текст на страницу сайта турфирмы, используя нужные ключевые словосочетания (много). Объем текста - 3000-4000 знаков без пробелов.

Оплата на ваш счет в системе веблансер после выполнения задания.

В своих предложениях указывайте стоимость за 1000 символов и сроки. В личку не пишите.

15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранный исполнитель
Zinor
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$12
1 день
Отлично справилась с ОЧЕНЬ сложным seo-текстом (на 4000 сиволов около 50 ключевиков), при этом работа была готова меньше, чем через сутки.
Очень приятно работать с таким заказчиком. Чёткое задание, доброжелательное общение, своевременная оплата.
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