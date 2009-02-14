Seo-копирайтинг (туризм)

Задача следующая: - имеется потенциальная ПОП-звезда российской и зарубежной эстрады; - уже создан определённый имидж, человек известен в определённых кругах и публике; - требуется придумать сценическую фамилию, которая бы была заряжена позитивом, успехом; - пожелания заказчика: "Нужно что-то величественное, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать текст на страницу сайта турфирмы, используя нужные ключевые словосочетания (много). Объем текста - 3000-4000 знаков без пробелов.
Оплата на ваш счет в системе веблансер после выполнения задания.
В своих предложениях указывайте стоимость за 1000 символов и сроки. В личку не пишите.
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