Требуется составить сводный обзор цен в интернете

Требуется составить свобный обзор цен на услуги по продвижению сайтов.

Что мне надо от Вас на выходе:

- сводная таблица по ценам услуг и пояснения - сноска как услуги преподносятся (как аргументируется, что именно продаётся и под каким видом.)

- надо собрать все наиболее крупные организации (не только топ Яндекса, действительно надо выбрать всех лидеров рынка и середничков).

Срок - завтра в обед мне нужна эта таблица.

Сразу называйте цены на данную работу.