SEO-тексты по зарубежной недвижимости

Требуется контент для проекта по зарубежной недвижимости, оптимизированный под НЧ запросы типа "продажа недвижимости в болгарии".

Страны:

1. Болгария

2. Испания

3. Египет

4. Хорватия

5. Черногория

Помогут сайты:

Prian.ru

Mysecondhome.ru

Запросы, под которые пишется текст, под каждую страну - свой:

1. квартиры / дома / коттеджи / апартаменты / *страна*

2. недвижимость *за границей* / *за рубежом* /

Сроки - порядка двух недель.

Объём - порядка 20 000 всего.

Проект покажу, сайт почти готов.

Желательно знание сферы недвижимости.

План работ обязателен.

Прайс на работу, примеры в портфолио, рекомендации, наличие скайп - для общения голосом.

Указывайте сроки и стоимость работ. Иначе не рассматриваю.

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Выбраный исполнитель (работа оплачена):

1) Коротовских Евгений (korotovskihe).

Задача следующая:

1. составление плана работ по статьям рерайта.

2. его утверждение по объёмам и срокам, а так же стоимости.

3. выполнение работ.

Что нужно от текста: оптимизация под НЧ запросы по покупке недвижимости той страны, к которой относится текст + предоставление посетителю актуальной инфы о стране.

текст - уникальный рерайт, без обманов типа с автозаменой кирилицы на латиницу. важно, чтобы поисковики его не игнорили.

2) Торгашова Женя (jenni18)

5 СЕО/-НЧ

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