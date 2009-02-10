Тексты для 10 сайтов (seo, веб-дизайн)

На постоянное сотрудничество нужен копирайтер/продюсер/менеджер с опытом написания коммерческих предложений по веб-услугам (сайты/презентации). Мы даем общую идею будущего проекта (3-10 предложений) и от вас нужно развернутое описание красивым языком (3-4 страницы), желательно со своими идеями. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайтов www.megaseo.com.ua, www.webdesign.co.ua, www.seotakt.com.ua, www.seolife.com.ua, www.seomir.com.ua, www.prodvinem.com.ua, www.raskrutis.com.ua, www.seoguru.com.ua, www.seotime.com.ua, www.inseo.com.ua необходимо написать (отрерайтить) тексты всех страниц от 1000 до 1500 знаков.
Необходимые страницы для каждого из сайтов:
1. главная с ключевыми словами (продвижение сайтов, раскрутка сайтов, оптимизация сайтов, поисковое продвижение, интернет-реклама, создание сайтов, разработка сайтов) - о том как мы рад всех видеть на этом сайте
2. О компании - о том какие мы классные и вообще супер-пупер!
3. Продвижение сайтов - о том как эффективно и правильно продвигать сайт в поисковиках
4. Создание сайтов - о том какие мы клевые сайты делаем
Просьба не комментировать стоимость работ, а писать по делу... Сроки - до конца недели обязательно... Зажержка на день -10% от оплаты.
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