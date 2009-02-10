Тексты для 10 сайтов (seo, веб-дизайн)

$40
КопирайтингЗакрыт22 заявки497 просмотров
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Для сайтов www.megaseo.com.ua, www.webdesign.co.ua, www.seotakt.com.ua, www.seolife.com.ua, www.seomir.com.ua, www.prodvinem.com.ua, www.raskrutis.com.ua, www.seoguru.com.ua, www.seotime.com.ua, www.inseo.com.ua необходимо написать (отрерайтить) тексты всех страниц от 1000 до 1500 знаков.

Необходимые страницы для каждого из сайтов:

1. главная с ключевыми словами (продвижение сайтов, раскрутка сайтов, оптимизация сайтов, поисковое продвижение, интернет-реклама, создание сайтов, разработка сайтов) - о том как мы рад всех видеть на этом сайте

2. О компании - о том какие мы классные и вообще супер-пупер!

3. Продвижение сайтов - о том как эффективно и правильно продвигать сайт в поисковиках

4. Создание сайтов - о том какие мы клевые сайты делаем

Просьба не комментировать стоимость работ, а писать по делу... Сроки - до конца недели обязательно... Зажержка на день -10% от оплаты.

15 лет назад
tarasgu
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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