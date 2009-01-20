Профайл компании ++. Кто может помочь?

Что имеем?

- Подобие профайла

- Презентация кривоватая (PPT)

- Сайт www.info-port.net с кучей (именно кучей) не шлифованного контента

Что нужно?

- Профайл компании

- Презентация (без особых изысков) но хорошо структурированная

- Выправленный контент

Что можем предложить?

- Поэтапную оплату (по позициям)

- Оплату удаленной работу по сопровождению всего вышеперечисленного на N-ный срок

- Позицию координатора (Вы несете ответственность за перечень необходимого, распоряжаетесь оговоренным бюджетом, исполнители на ваш выбор)

PS Всем заранее спасибо за отклик...