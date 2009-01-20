Написание статей "Гаджеты"

Вот, в общем-то и все задание: надо слоган для web-студии. Логотип прикладываю (оранж-син - старый, ниже - новые цвета). Как обычно: - работаю только без предоплаты (см. отзывы) - все предложения - сюда или в ...
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Здравствуйте. Требуются люди, интересующиеся темами: изобретения, гаджеты, высокие технологии.
В общем http://gadge.ru
Необходимо: написание около 100 уникальных статей на эту тему! Размером 2000-3000 знаков.
Примеры статей:
http://innov.ru/news-it/2009/01/20/7/
http://megaobzor.com/newsnew-8430.html
http://www.gadgetblog.ru/content/view/1829/2/
Оплата: 2$ за каждую статью.
В дальнейшем работа может не ограничиваться 100 статьями....
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