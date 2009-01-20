Написание статей "Гаджеты"

$200
КопирайтингЗакрыт27 заявок547 просмотров
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Здравствуйте. Требуются люди, интересующиеся темами: изобретения, гаджеты, высокие технологии.

В общем http://gadge.ru

Необходимо: написание около 100 уникальных статей на эту тему! Размером 2000-3000 знаков.

Примеры статей:

http://innov.ru/news-it/2009/01/20/7/

http://megaobzor.com/newsnew-8430.html

http://www.gadgetblog.ru/content/view/1829/2/

Оплата: 2$ за каждую статью.

В дальнейшем работа может не ограничиваться 100 статьями....

Написание статей
15 лет назад
SanchezBoy
Александр 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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