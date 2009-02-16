AlexS72

Стеев AlexS72

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

geri
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Пригласительный билет(программа на конференцию)
Понравилось работать с Алексеем. Заказщик знает чего хочет, за результат платит деньги в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
Реально выручил. За очень короткое время сделал хорошую работу.
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