Здравствуйте! Для озвучки голосового меню и записи треков к коротким роликам ищем голос(а) - мужской и женский . Готовы рассмотреть варианты гарантированных заказов на постоянной основе (озвучка фраз для ...
- $100Озвучивание9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Разработка и создание интерфейса web страницы с применением технологии Flash (с action scrip): - центральное окно показа + боковые появляющиеся панели несущие доп.функции - панель управления (боковые панели и сервисные функции)Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется сделать дизайн макет пригласительного билета с краткой программой конференции (без особых изысков (размер 210х98)).Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
Что имеем? - Подобие профайла - Презентация кривоватая (PPT) - Сайт www.info-port.net с кучей (именно кучей) не шлифованного контента Что нужно? - ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт www.info-port.net Необходимо сделать небольшой редизайн даного сайта, чтобы выглядел "почеловечнее" :). Дизайн сайта должен быть простым, но привязываться к чему то уже созданному в данной области нет желания. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад