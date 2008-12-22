Дороботка дизайна существующего сайта

Есть сайт www.info-port.net

Необходимо сделать небольшой редизайн даного сайта, чтобы выглядел "почеловечнее" :).

Дизайн сайта должен быть простым, но привязываться к чему то уже созданному в данной области нет желания.

С другой стороны, рассмотрим вопрос сотрудничества по созданию небольшого портала для социальной сети (бизнес пространства) для наших партнеров.

Готовы рассмотреть предложения и "наброски" в офисе