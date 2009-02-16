Срочно и быстро нарисовать дизайн блога. срок - до вечера

ПОжелания:

это просто соц проект... как отдельно, можно и так сказать... туристуий блог, там люди будут фото размещать где отдыхали, что делали... и если есть история, то и ими будут делится... pokazuha.ru...

Есть идея сделать что то наподобие этого http://web.neolabs.kz/2008/12/22/v-rabote-elite.html В виде блокнота

В презентации это не логотип, просто название.