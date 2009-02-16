Срочно и быстро нарисовать дизайн блога

$200
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок486 просмотров
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Срочно и быстро нарисовать дизайн блога. срок - до вечера

ПОжелания:

это просто соц проект... как отдельно, можно и так сказать... туристуий блог, там люди будут фото размещать где отдыхали, что делали... и если есть история, то и ими будут делится... pokazuha.ru...

Есть идея сделать что то наподобие этого http://web.neolabs.kz/2008/12/22/v-rabote-elite.html В виде блокнота

В презентации это не логотип, просто название.

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
LoOk_ThAt
Иван 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$200
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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