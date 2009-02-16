Нужно сделать хейдж(шапку)для сайта нашего агенства недвижимости. Подробное техническое задание можно скачать. http://depositfiles.com/files/jcj1kvsi0 Тем кто сегодня пришлёт набросок который нам понравится,сегодня уже сможет получить аванс-бонус 10$ на Webmoney. После окончание работы вам будет переведена вся сумма указанная в бюджете,после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно и быстро нарисовать дизайн блога. срок - до вечера
ПОжелания:
это просто соц проект... как отдельно, можно и так сказать... туристуий блог, там люди будут фото размещать где отдыхали, что делали... и если есть история, то и ими будут делится... pokazuha.ru...
Есть идея сделать что то наподобие этого http://web.neolabs.kz/2008/12/22/v-rabote-elite.html В виде блокнота
В презентации это не логотип, просто название.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо создать логотип и оригинальный дизайн (+шаблон) сайта курьерской службы "Меркурий". Логотип должен отождествляться с крыльями Меркурия. Главная страница: Мало текста, больше графики. Меню: О компании, Тарифы, Онлайн сервис, Документы, Клиенты, Контакты. Картинки - пиктограмы быстрого доступа к ...Дизайн сайтов80 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта и разработать движок сайта под ключ.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется сделать дизайн и верстку двух страниц на основе макетов (в приложении). На данном этапе имеется Flash, которая будет размещена на первой странице. Верстка на 1c- Битрикс.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад
День добрый! Есть сайт, http://www.cyprusforever.net нужно сделать темку для движка e-107. Средиземноморская тематика, греческий орнамент. Основное направление сайта - имиграционная и правовая информация по кипру. Внизу страницы должен отображаться рекламный блок от спонсора. Меню должно ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт15 лет назад
На сайте http://zagrebun.ru нужно доработать дизайн , чтобы было профессиональней , и блоки чтобы как в воздухе не были ... тоесть какойто фон еще сделать , и выделить рамки таблиц. Главную ...Завершен15 лет назад
Необходимо адаптировать дизайн под DLEЗавершен15 лет назад
Только Людям с портфолио. Никаких иллюстраций, никаких наворотов. Web 2.0 Главное четкость понятность и высокое юзабилити. Бюджет 5800р на 2 дизайна (только главные), оплата Яндекс Деньги. Сроки очень сжатые. Оплата по факту предоставления макета в jpg ...Закрыт15 лет назад
Нужна шапка 970x120 для англоязычного сайта избранных бесплатных флэш-игр для всей семьи. Сайт имеет название 36 'n' 6, это значит, 36,6 градусов С, т.е. норма, "лучшие игры для нормальных геймеров". Соотв., на шапке должен быть ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $80
Требуется создать дизайн для модельного агенства, используя набросок из тетрадки. бюджет 3000р, все предложения оставляйте тут, сообщеня в личке не читаю.Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт15 лет назад