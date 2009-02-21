Отредактировать дизайн

На сайте http://zagrebun.ru нужно доработать дизайн , чтобы было профессиональней , и блоки чтобы как в воздухе не были ... тоесть какойто фон еще сделать , и выделить рамки таблиц.

Главную страницу сделать вступительной , с рекламой всего сервиса , и только с одной кнопкой регистрации.

естественно тоже с хорошим дизайном ...

Бюджет от 10 до 30$ в зависимости от выполненных работ