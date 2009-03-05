Нарисовать несколько вложенных страниц

Дизайн готов, нарисована одна вложенная. Есть все psd. Нужно нарисовать еще 3-5 страниц в том же стиле (меняется только контентная часть, естесственно), пока кратко:

- первая страница каталога

- вторая стр. каталога (описание продукта)

- форма для обратной связи

- отзывы

Подробное описание со структурой - потом.

Картинки прикладываю.

Работаю только БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ (см. "отзывы").

Все предложения - только сюда, я сам задам все вопросы в привате, если будет нужно.

Указывайте цену как вам удобнее: за все (примерно) или за каждую. Сроки не очень срочные.

Оплата желательно в wmR, но wmZ тоже можно.

Заранее благодарен.