Сайт для автолюбителя

Требуется разработка дизайна сайта для автолюбителя

помощь в разработке т.з.

копирайтинг на заданную тему

контент райтер на заданную тему

работа креативная

меню и подменю будут согласованны со мной

технические детали

- без использования сторонних CMS

- HTML должен быть модулярным для того чтобы я или вы смогли контролировать контент с помощью PHP

- важна больше разработка модулярного дизайна а не решение проблем програмирования

- использование материалов (картинок, текстов и т.д.) которые не нарушают авторских прав. Если вам нужна картинка найдите ее на www.fotolia.com и я ее куплю

предложения только на email

[email protected]