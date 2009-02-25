Сайт для автолюбителя

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок621 просмотр
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Требуется разработка дизайна сайта для автолюбителя

помощь в разработке т.з.

копирайтинг на заданную тему

контент райтер на заданную тему

работа креативная

меню и подменю будут согласованны со мной

технические детали

- без использования сторонних CMS

- HTML должен быть модулярным для того чтобы я или вы смогли контролировать контент с помощью PHP

- важна больше разработка модулярного дизайна а не решение проблем програмирования

- использование материалов (картинок, текстов и т.д.) которые не нарушают авторских прав. Если вам нужна картинка найдите ее на www.fotolia.com и я ее куплю

предложения только на email

[email protected]

15 лет назад
lesha27
45 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Sicilian
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$80
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С этим человеком приятно иметь дело.
Allena
Алена 
51 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$15
1 день
auto706
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$200
5 дней
Один из немногих действительно профессиональных людей с которыми мне приходилось работать. Работается с Ириной просто и легко. Принимает активное участие в проекте - вносит свои идеи и предложения, помогает разрабатывать концепции.
Алексей - это заказчик, с которым очень приятно работать. Он с самого начала был открыт для любых идей и предложений, многие из которых уже были реализованы, а другие сейчас находятся в стадии проработки. Поражает его ответственность, даже какая-то щепетильность к проекту, его желание сделать все на высшем уровне. Он умеет работать на перспективу и вдохновлять на это других. Немаловажно и то, что Алексей достойно и своевременно оплачивает выполненную работу. Искренне надеюсь на продолжительное и плодотворное сотрудничество. Алексей, спасибо!
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$100
7 дней
Было очень приятно работать. Марина всегда находилась на связи и все вопросы решались оперативно. Если вы начинаете что то делать с нуля то советую обратиться к Марине она прекрасно разбирается во многих вопросах.
От сотрудничества с Алексеем осталось самое замечательное впечатление. Человек вежливый и корректный. Поразила общая собранность и системность, начинать сайт с нуля всегда тяжело, но Алексей оперативно принимал правильные решения и всегда ставил четкие задачи. Оплата произведена полностью и с предоплатой. Спасибо за интересную работу. Желаю Вам процветания!