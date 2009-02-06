Нарисовать и сверстать шаблон

$200
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок179 просмотров
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Здравствуйте. Нужно нарисовать и сверстать сайт о недвижимости на DLE. Итоговая работа: качественный шаблон. Более подробное ТЗ при переписке.

15 лет назад
wildennn
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
15 лет назад
$200
2 дня
От совместной работы только положительные эмоции! Илья замечательный профессионал своего дела. Очень понравился его подход к работе, а именно, желание выполнить работу на результат, а не сделать "тяп ляп" и получить деньги. С ним очень легко работать. Один позитив. Понимание заказчика с полуслова. Остался очень доволен работой. Как результатом (точное соблюдение ТЗ, высокое качество исполнения), так и процессом создания (оперативная связь и внесение всех необходимых правок). Илья, большое спасибо за ваш труд!
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача. Оплата в срок. Остался очень доволен.
t-seva
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
15 дней
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