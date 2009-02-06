Нарисовать и сверстать шаблон

От совместной работы только положительные эмоции! Илья замечательный профессионал своего дела. Очень понравился его подход к работе, а именно, желание выполнить работу на результат, а не сделать "тяп ляп" и получить деньги. С ним очень легко работать. Один позитив. Понимание заказчика с полуслова. Остался очень доволен работой. Как результатом (точное соблюдение ТЗ, высокое качество исполнения), так и процессом создания (оперативная связь и внесение всех необходимых правок). Илья, большое спасибо за ваш труд!