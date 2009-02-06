Эмитация SWF прелоудера

Эмитатор SWF прелоудера на сайт с играми. Стоимость до 10$. С описанием установки на сайт.

Подробности:

Нужно что то похожее на прелоудер (прелоудер не пройдет, нет исходников). Полоса загрузки, которая появляется перед загрузкой игры и пропадает, как только игра загружена. При этом она не должна уменьшать скорость самой загрузки игры.

Возможно увеличение стоимости за понравившиеся авторские работы.