Дизайн и верстка под ShopCMS - постоплата

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА для CMS ShopCMS 3 RC2

ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ

1. Разрабатываемый сайт – интернет-магазин продажи строительных материалов, производство мебели из дерева и строительство срубов

2. В дизайне сайта должна четко прослеживаться тематика сайта – стилизованное использование различных изображений связанных с уютом, домашним очагом, уверенностью в завтрашнем дне, стабильностью

3. Логотип компании – надо разработать

4. Цвета для дизайн-решения сайта – мягко голубого – зеленого(цвета природы), элементы оранжево-золотого и темно-синего + на Ваш взгляд то что будет гармонировать

5. Сайт должен «тянуться»

6. Все графические элементы функциональных возможностей SHOPCMS должны быть отрисованы в единой стилистике с общим дизайном сайта. (Имеется ввиду – ОПРОСЫ, ГОЛОСОВАНИЯ, НОВОСТИ и пр.)

Сайты, которые нам нравятся:

1)www.falcon-pbk.ru - Просим уделить этому сайту внимание.

2)www.ecoblock.com.ua

3)www.novostar.net

4)www.dci-group.com.ua

5)www.prokirpich.net

Сайты, которые нам НЕ нравятся:

1)www.klich.com.ua

2)www.energoportal.net

3) srub-zakaz.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Все возможности SHOPCMS должны быть использованы

2. Каталог должен быть 2-х уровневый

3. При создании нами новых блоков должна поддерживаться та же стилистика

Постоплата !!!!

Бюджет не больше - КРИЗИС :(