Разработка дизайна сайта для фирмы nomer7.ru

Нужно разработать красивый внешний вид для сайта фирмы nomer7.ru ; в нем оставить все функциональные элементы, которые сейчас есть в страницах (такие как каталог категорий, каталог брэндов, и т.д), но при этом показать их красиво.

В результате разработки мне требуется получить дизайн 3-4 основных страниц сайта - главная страница, вид товаров в выбранной категории, полный вид выбранного товара, схема проезда к магазинам.

Единственный утвержденный элемент дизайна на этом этапе - овальное лого (см вверху слева); все остальное можно изменять.

Если Вы можете разработать еще и HTML/CSS контент страницы в CSS-style разметке (без таблиц, на чистом CSS) - это сильный дополнительный плюс.