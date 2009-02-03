Ночной клуб

Что требуется:

2 psd, чтобы потом из них можно было сохранить 2 картинки ->

1я картинка в jpg максимального качества, размеры от 800*600 до 1024*768

на ней - здание ночного клуба (нарисовать с нуля или найти готовый, но доработать) - яркие огни, все красочно и весело

2я картинка в gif - #777777-#CCCCCC цвет несущих или основных линий, в общем, контуры, если я правильно называю

либо, как не самый лучший вариант - 2я картинка черно-белая.

Картинки должны совпадать по размеру 100% и при наложении друг на друга.

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Все предложения только здесь.

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Сроки не горят. Месяц - нормально.

Способ оплаты - любой - на выбор исполнителя.

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Обязательно указывайте цену, сроки и какой вариант вы сможете сделать - цвет+черно-белая или цвет+контуры

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В помощь вам:

представьте закрашенный куб

теперь представьте, что будет если оставить только ребра куба в 1-2 пикселя

вспомните черчение в школе (универе)

детские раскраски видели - вот что я имею ввиду под контурами или несущими

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Предоплата - ЗЛО!

Боитесь, что вас кинут - воспользуемся СБС.