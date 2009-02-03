Дизайн сайта консалтинговой компании

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт71 заявка685 просмотров
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Требуется разработать дизайн сайта консалтинговой компании. Более подробное описание и требования

http://docs.google.com/Doc?id=ddnskvz6_0hcmjrmdm

Разыскивается оптимальный вариант соотношения "цена/качество". Рассмотрим любые предложения.

Вопросы и предложения ожидаются в личке или по адресу [email protected]

Дизайн сайта
15 лет назад
eprst
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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