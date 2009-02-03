Всем отличного настроения! Требуется легкий редизайн сайта http://www.happy-art.ru/ Хочется добавить солидности, убрав листья и жука, оставив ручку и настроение сайта в целом. Готова выслушать в рамках проекта Ваши предложения. В первую очередь интересует цена и сроки.

ОСТАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ.

Прошу Вас не писать в личку, в аську, на почту.

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ.

Тех, кто проигнорирует просьбу - проигнорирую в ответ.