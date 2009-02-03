Дизайн для сайтов на Word Press

Задача: Поставить движок WebAsyst Shop-Script Нарисовать дизайн и логотип для этого движка. Название организации: BestMebel Организация занимается оптовой торговлей и производством мебели. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ГОСПОДА!!!!! !!!!!!!!!ЭТО КОНКУРС!!!!!!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поскольку заказ быдет оптовый, то цену буду рассматривать минимальную. Сайты есть, они уже существуют. Некоторые нуждаются в новой красивой шапке, некоторые в обновлении шаблона.
Рассмотрю предложения ТОЛЬКО с конкретными ценами. Сайты простенькие, проще говоря саттелиты.
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