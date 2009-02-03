Дизайн интернет-магазина

Внедрение готового HTML-дизайна в движок HYIP Manager Pro.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн интернет бутика ноутбуков, три страницы дизайна: Главная, Каталого, Карзина.
Функционал на подобие http://www.uti-note.ru/
имеется готовый логотип, http://www.nout-butik.ru/
Срочно, хотябы главную страницу
Сколько по деньгам?
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