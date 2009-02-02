Дизайн для сайта: справочник организаций

Внедрение готового HTML-дизайна в движок HYIP Manager Pro.
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Здравствуйте!
Необходимо нарисовать дизайн для сайта, тематика: справочник организаций.
дизайн должен быть легкий, чтобы сайт не тормозил из-за него
приветствуется креатив, чтобы сайт был запоминающимся и посетители добавляли его в закладки :)
примерное ТЗ прикреплено
бюджет не большой, кризис на дворе... (
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