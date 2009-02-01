Сайт цветов

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Добрый день,

Есть сайт http://www.dolcefiore.net/index-1.htm

как видно, он на флэше, нужно сделать первую страницу но на html чтобы все было в таблицах и т.д.

кнопки слева оставить место чтобы добавить еще кнопки. справа убираем девушку и оставляем место для информации. DolceFiore оставляем как есть.

работа не сложная!

бюджет маленькие, если есть профи готовый за отзыв только рад.

15 лет назад
sharkOFF
Николай 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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