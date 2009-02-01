Требуется сделать редизайн интернет-магазина hi-fi аудио и -видеотехники videostereo.ru Требования: Легкий дизайн (минимум графического мусора). Основной упор должен быть на простоту и удобство пользования магазином. Расположение элементов можно изменять. Весь существующий функционал должен присутствовать на вашем варианте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим web-дизайнер
Требуется создать дизайн сайта
Подробности на e-mail
Оплата по результату.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта портального типа. Нужно сделать: + главная страница сайта; + кабинет пользователя; + страница с квартирой; + страница результатов поиска; + иконка "есть фото"; + иконка "нет фото"; + остальные иконки на Ваше усмотрение (иконка, отождествляющая поиск, кабинет пользователя и ...Дизайн сайтов75 заявокЗакрыт15 лет назад
Проект закрытДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1000
Необходимо разработать дизайн антивируса по оформлению максимально приближенный к семейству ОС Виста от разработчика требуется: - разработать концепции функциональных блоков приложения - логику переходов между окнами приложения - тексты для всех окон, алертов и балонов интерфейса - концепцию подачи информации ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайн темы под WordPress. Направление: био топливо, био инергетика, нетрадиционные виды энергии и топлива. Легко читаемый, легкий. Цвета светло зеленый , светло оранжевый, голубой. лого есть, цвета в нем можно поменять если надо.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый вечер.Нужно поправить верстку.все подробности в личку.цена и сроки от вас.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен яркий, красочный сайт интернет-магазина детских товаров под Joomla. Приветствуется мультипликация. Все должно быть статическое, без анимации.Дизайн сайтов88 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать шаблон для WebAsyst есть версткаДизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Интересует создание дизайна и натяжка на CMS!!! Про сайт: Элементы фирменного стиля компании • Цвета - основа : зелёный, оттенки зелёного Логотип имеется! Стилевые решения • Обязательно серьезный, строгий деловой стиль подачи информации Сайты, которые производят благоприятное впечатление: http://rosagroleasing.ru/ Требуется профессиональое ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $12000
Требуется разработать редизайн сайта http://lite-life.ru Никаких особых пожеланий нет. Просто хочется чтобы сайт был легким для восприятия, но вместе с тем чтобы он был не лишен лоска и изюминки.Дизайн сайтов113 заявокЗакрыт15 лет назад