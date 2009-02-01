Необходимо разработать дизайн антивируса по оформлению максимально приближенный к семейству ОС Виста

от разработчика требуется:

- разработать концепции функциональных блоков приложения

- логику переходов между окнами приложения

- тексты для всех окон, алертов и балонов интерфейса

- концепцию подачи информации о том, что данная версия триальная и полный функционал доступен только в зарегистрированной версии

функционал приложения:

- вирусный сканнер. доступен в триальной версии

- фаервол, который выбрасывает алерт с информацией о программе передающей сообщение в сеть и о содержимом сообщения. ворнинг, если содержимое важное. удаление программы-инициатора передачи недоступно в триальной версии

- обновление антивирусных баз данных. недоступно в триальной версии

- удаление вирусов. удаление недоступно в триальной версии

- обнаружение зараженных файлов. удаление программы-инициатора заражения недоступно в триальной версии

- изменение ключей реестра. удаление программы-инициатора изменений недоступно в триальной версии

рассматриваю кандидатуры только с опытом разработки подобных приложений. ссылки на портфолио обязательны.

предпочтение отдается фрилансерам, у которых есть разработчик способный реализовать демо-версию разработанного интерфейса.