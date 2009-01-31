Требуется сделайн дизайн сайта - инвестиционного проекта (HYIP). Сайт работает на движке HYIP Manager Pro. Интересует дизайн и его последующая интеграция в движок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать редизайн сайта http://lite-life.ru Никаких особых пожеланий нет. Просто хочется чтобы сайт был легким для восприятия, но вместе с тем чтобы он был не лишен лоска и изюминки.
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