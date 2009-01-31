Разработка дизайна сайта

Необходимо разработать дизайн для сайта (главная страница+внутренние). Жду предложений с примерами Ваших работ и ожидаемым уровнем вознаграждения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак для нового проекта нуждно придумать дизайн ( главная и внутренняя страница ). Суть проекта:
Сайт посвященный смс боксам для мобильных телефонов, то есть так сказать сайт рекалмирующий смс боксы вот эти: http://telefon.com.ua/sms_fun/
будет 4 программы ( то есть все кроме isms )
Примерный вид ( как вариант лишь, готов расмотерть и ваши варианты )
[лого сайта]
jbox | lbox
------------
sbox | hbox
( картинки для программы брать по ссылке выше ), background белый
контакты | еще линк | партнерксая программа
То есть это лишь как вариант, если он подойдет значит нет проблем, но можите предлагать и свои варианты.
И так для нужен проффесиональный дизайн причем очень быстро ( можно 2-3 варинта примера )
Дизайн нужен пока что без верстки, то есть именно нужно определиться с вненим видом. Разделуха что бы смотрелся хорошо от 800x600 и больше под всеми браузерами.
Жду предложения от пррффесионалов, которые готовы выполнить задание в краткие сроки. ЛОготипы для программы можно взять для примера с моей ссылки выше или же предложить свои.
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