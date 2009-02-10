Разработать дизайн нескольких страниц, без верстки

Необходимо сделать DLE-шаблон (версия 7.5) для сайта эротических рассказов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн нескольких страниц на основе уже существующего дизайна (он вполне устраивает), и немного доработать старые.
Все подробности в приложенном ТЗ.
Также по вопросам и предложениям пишите в аську 628семь1два или на мыло step.wpp[at]gmail.com, мне в ПМ ничего писать не надо.
Верстать ничего не нужно, только дизайн.
Оплата по факту.
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