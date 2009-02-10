Разработать дизайн нескольких страниц, без верстки

Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн нескольких страниц на основе уже существующего дизайна (он вполне устраивает), и немного доработать старые.

Все подробности в приложенном ТЗ.

Также по вопросам и предложениям пишите в аську 628семь1два или на мыло step.wpp[at]gmail.com, мне в ПМ ничего писать не надо.

Верстать ничего не нужно, только дизайн.

Оплата по факту.