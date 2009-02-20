Дизайн и верстка шаблона для Joomla 1.0.15

Дизайн для блога для сайта gorizont.com.ua
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Подготовить дизайн и сверстать шаблон для Joomla 1.0.15
Тематика сайта: бизнес, инвестиции, недвижимость.
Наличие портфолио обязательно.
Оплата: WM, безопасная сделка
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