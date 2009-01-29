Требуется редизайн двух сайтов.

*** Внимание. Проект актуален, несмотря на выбранных. Задача: нарисовать главную и 4 внутренних страницы. Тематика: аренда Есть внятное ТЗ со схемами и пр. Начало работы: 28/06/2010 Срок: 1,5 недели. Бюджет фиксированный: 5000 рублей + 1500 рублей бонус за своевременную сдачу работы Предоплата ...
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Flash, тематика-фотоуслуги.
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