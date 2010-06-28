Дизайн сайта, нарисовать

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок1109 просмотров
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*** Внимание. Проект актуален, несмотря на выбранных.

Задача: нарисовать главную и 4 внутренних страницы.

Тематика: аренда

Есть внятное ТЗ со схемами и пр.

Начало работы: 28/06/2010

Срок: 1,5 недели.

Бюджет фиксированный: 5000 рублей + 1500 рублей бонус за своевременную сдачу работы

Предоплата 100% в виде СБС или по факту

От вас - обязательно указать ссылки на 3 последних ваши работы. Ссылку на портфолио предоставлять нет нужды, если мне понравятся предоставленные работы, то будьте уверены - я обязательно посмотрю все портфолио целиком.

Пожалуйста, не отвечайте, если вы:

1. Студент или школьник

2. Агентство или посредник

3. Вам менее 22 лет

4. В данный момент у вас 1 и более незавершенных проектов

Дизайн сайта
13 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
alpha_web
Людмила 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
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9 лет назад
15 лет назад
$100
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awawawa
39 летРоссия
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