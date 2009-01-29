Проект политической социальной сети

Создание дизайна для соц. сети (примерное описание идеи проекта в приложенном файле). Нам не нужен просто дизайнер. Мы в поиске того, кто не только знает что такое web 2.0, но и сумеет сделать проект особенным. Способного сделать хорошо и доказать, что именно это будет лучшим решением. Ждем ссылки на портфолио. Если у вас появится гениальное решение поставленной задачи - пишите [email protected]