Шапка с логотипом для сайта

Требуется готовый для установки на движок шаблон+лого фирмы ( несложное без наворотов, простое и стильное) для сайта на Joomla 1.0.15 Lavra Edition. Тематика - seo-услуги+офлайн наружная реклама. Цветовая гамма и структура подобная этому http://www.ethnostyling.com/ru/paid/webdesign/joomla_templates/21599/ Подробности в ходе ...
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Для незаконченного сайта www.rem-ua.com необходимо создать шапку с логотипом, расшифровка абревиатуры - Real Estate Mall
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