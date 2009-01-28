Сайт ресторана

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок435 просмотров
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Нужен дизайнер-flasher, для создания сайта

Описание:

Ресторан балканской икухни. Основное направлене - блюда на вертеле и на мангале.

Нужно сделать очень "вкусный сайт".

Пример того, что хочется - можно посмотреть здесь:

http://webanet.ru/search.html?author=&category=76&keyword=&number=&x=38&y=13

Нужно сделать примерно так же, но с другой навигацией и дополнительным функционалом.

Есть ТЗ со структурой сайта и описанием функционала.

Бюджет, тоже есть, но не бесконечный.

Исполнители - очень желательно только Москва!

15 лет назад
adiks
Арсен 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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