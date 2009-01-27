Создание и верстка простого сайта (1 стр.)

Ребята привет,

Для личного сайта визитки нужно создать и сверстать одну страницу. Структура и описание в приложенном файле.

Срок – три дня с момента начала работы. Сайт очень простой (текст и ссылки) но придется поиграть с шрифтами, пробелами между строк, цветами, расположением текста и т.д. пока не получится то, что надо.

Вы должны быть опытным дизайнером сайтов, с хорошим и свежим портфолио. В будущем, кругозор сайта планирую расширять и хотелось бы работать и консультироваться с одним человеком. В случае успешного сотрудничества, вслед за этим последует еще один проект, правда чуть посложнее.

Спасибо