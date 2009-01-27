Верстка. Дизайн голосовалки за комментарии, красивый вывод новых фотографий (одинаковый размер, надписи), стилизация заголовков. Из одного места сайта скопировать одно решение (вывод кратких новостей – с главной на страницы разделов). По возможности прошу править грубые ...
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2 сайта-визитки на 3-4 страницы. Тематика - автомобильные запчасти. Во время выполнения проекта необходимо несколько раз приехать в офис в центре Москвы. Работы - дизайн+вёрстка. Возможно продолжение сотрудничества, так как сайтов намечается несколько.
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