Редизайн сайта http://asu.raznomir.info/

Основная идея сайта – Автоматизация Систем Управления.

Основное требование – дизайн должен быть в виде блок-схемы – пример таких схем приложен (только для иллюстрации, что это такое может быть)

Нужна одна только главная страница, все остальные должны строиться изменением текстового блока.

Бюджет – хочеться вложиться в $150, но не принципиально.

Бонусом – активная ссылка на автора в шаблоне (т.е. на всех страницах сайта без всяких ноуиндекс).