Сайт рингтонов

Нужно нарисовать оригинальный дизайн партнёрской программе по продаже рингтонов.

Требуется дизайн:

- главного сайт (главная страница и 2-3 типовые внутренние)

- дизайн каталога рингтонов для партнёров ( упрощённый вариант главного сайт. Одна главная, одна внутрянняя)

- парочка дизайнов скинов для wordpress

- простенький дизайн админки (где смотрят статистку) для владельцев

- простенький дизайн админки (где смотрят статистку) для партнёров

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Всё это нужно сверстать и натянуть на html и смарти шаблоны, которые выдадут программисты.

В предложении указывайте ориентировочную сумму за работу, время исполнения и ссылку на своё портфолио.