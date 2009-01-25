Сайт рингтонов

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок421 просмотр
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Нужно нарисовать оригинальный дизайн партнёрской программе по продаже рингтонов.

Требуется дизайн:

- главного сайт (главная страница и 2-3 типовые внутренние)

- дизайн каталога рингтонов для партнёров ( упрощённый вариант главного сайт. Одна главная, одна внутрянняя)

- парочка дизайнов скинов для wordpress

- простенький дизайн админки (где смотрят статистку) для владельцев

- простенький дизайн админки (где смотрят статистку) для партнёров

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Всё это нужно сверстать и натянуть на html и смарти шаблоны, которые выдадут программисты.

В предложении указывайте ориентировочную сумму за работу, время исполнения и ссылку на своё портфолио.

15 лет назад
piskasosiska
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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