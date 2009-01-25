Сделать дизайн интернет-магазина +логотип

Необходимо сделать дизайн для только-что запущеного инет-мага www.data-trade.com.ua, а также порезку даного диза и логотип.

Нужна главная страница и страница для всех остальных разделов. Будет несколько простых страниц вроде «Контакты», «Оборудование», «Цены» и т.д. На всех страницах должно присутствовать меню.

- стандартная порезка

- общий внешний вид каждой страницы в jpg и каждый кусок дизайна , как он будет отображаться на сайте

- весь контент в виде HTMLя с стилями

Никаких особых требований к дизайну нет, мы надеемся на креативность дизайнера.Плюсом будет, если Вы можете на начальном этапе предоставить несколько эскизов на выбор. Указывайте, пожалуйста, такую возможность.

Простота – залог успеха. Flash и показные JavaScript-эффекты не приветствуются.

Присылайте ваши предложения... по аське 377045848