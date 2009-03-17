2-х страничный дизайн сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен107 заявок1178 просмотров
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Требуется создать профессиональный дизайн сайта (главная и внутренняя страницы)

Подробности в ТЗ

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Дизайн сайта
15 лет назад
artemida_design
Артем Клыпа 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lereena
Ксения 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$150
3 дня
Работа высшего класса. Спасибо огромное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Понравилось работать с Артемом. Нарисовала дизайн, минимум исправлений - и работа готова и оплачена. Вот бы со всеми так :) Спасибо!