Нужен дизайн сайта на asp.net

$250
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки424 просмотра
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Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать дизайн сайта, который написан на asp.net

сайт можно посмотреть тут http://www.uspoisk.ru

Структура сайта меня устраивает поэтому нужно лишь причесать, без сильных измениний, хотя если если есть хорошие идеи то можно их расмотреть.

Сразу хочу отметить что желательно разбираться в ASP а точнее в технологии прикручивания дизайна к сайту.

Готов обсудить детали по ICQ 300989574

Дизайн сайта
15 лет назад
karablev
Гость 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
verstca
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$150
14 дней
Работал с Михаилом над версткой и дизайном сайта, задача оказалась сложная но работать с отличным профессионалом добросовестно относящимся к своему делу одно удовольствие, сайт получился отличный, любо дорого посмотреть, отличная идея, правильно выставлены акценты, подобраны цвета.... ко всем замечаниям отнесся с вниманием и стоическим терпением. доволен сотрудничеством очень..
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