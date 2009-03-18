Нужен дизайн сайта на asp.net

Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать дизайн сайта, который написан на asp.net

сайт можно посмотреть тут http://www.uspoisk.ru

Структура сайта меня устраивает поэтому нужно лишь причесать, без сильных измениний, хотя если если есть хорошие идеи то можно их расмотреть.

Сразу хочу отметить что желательно разбираться в ASP а точнее в технологии прикручивания дизайна к сайту.

Готов обсудить детали по ICQ 300989574