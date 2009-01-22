Дизайн+верстка для DLE

Ещё раз доделать проект. С предыдущим дизайнером мы не сошлись во мнениях по поводу выполнения работы. Дизайн уже созданный соответственно дорисовать(не перерисовывать,а дорисовать) 1. Полку заменить на какую-нибудь в ретро (ампир) стиле 2. Баночки с краской, их тени и ...