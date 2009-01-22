Дизайн и HTML верстка промо сайта

Требуется редизайн сайта + верстка, сайт заказчика absolutgroup_ru

Дизайн должен быть современный, примерно то что нравится заказчику www_luchsveta_ru , но естественно диз должен быть свой, ваши предложения относительно дизайна рассматриваются.

К верстке требования - кроссбраузерность, резиновая верстка, (дивы или таблицы - не принцыпиально )

Шаблон будет натягиваться на Joomla, (absolutgroup_ru) нужен только дизайн и html файл одной страницы, бюджет потолок до 150 уе

Предложения и линки на портфель в личку.