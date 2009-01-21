Дорисовать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок293 просмотра
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Есть сайт www.zooster.ru на нем стоит шаблон готовый нужно немного видоизменить дорисовать картинки где нидь сделать покрасивше одним словом

Дизайн сайта
15 лет назад
vladobmen
Владимир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
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