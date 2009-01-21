Разработать логотип и дизайн

$150
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок1079 просмотров
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#1$

Разработать логотип и дизайн сайта рекламного агенства PrimePoint. Оплачен будет только готовый, понравившийся макет.

15 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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