Разработка макета

Нужен дизайн и логотип для сайта. Тематика - розничная торговля компьютерами, комплектующими. Доменное имя зарегистрировано, логотип должен быть с ним связан (если у вас не будет идей интереснее). Имя разглашается в приватном порядке. Дизайн должен быть оригинальным, ...