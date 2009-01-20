Драсте, товарищи! Требуется перерисовать этот gupi.com.ua никудышный дизайн и добавить динамики.. Показываем что умеем, говорим что хотим. Бюджет сайта ограничен. Выбираю исходя из цены-качества. Идея диазйна стартовой страницы остается.. Логотип можно менять. Нравится оформление rutube Думайте Аська: ...
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Дорисовать в шапке монтажников т3 в приложение
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