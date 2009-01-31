Креативный дизайн для с-та дизайн студии интерьера

Уважаемые господа фрилансеры,

Срочно требуется креативный дизайн для сайта дизайн студии интерьера. Ключевое слово здесь креативный, что и будет являться основным критерием отбора, количество отзывов также не является самым главным, куда важнее, чтобы дизайнер был с чувством вкуса и стиля.

Прочие подробности сообщу при переписке.

Также большая просьба в личку не писать, так как в этом просто нет никакого смысла, понравившемуся дизайнеру я обязательно напишу сам.

С уважением,

Петр