Дизайн ателье

$250
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок1408 просмотров
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#1$

Необходимо сделать красивый дизайн для Ателье по пошиву одежды.

Бюджет 6000 рублей.

В основном сайт должен говорить о том, что все

Красиво, дорого. (Полный fashion!)

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В приложенном файле логотип, который нужно использовать в дизайне

Все обсуждения на этом сайте.

Основные цвета - Белый красный черный

15 лет назад
temon
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Xnu
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Xnu
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
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